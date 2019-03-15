شكرا لقرائتكم نابولي يفقد قائده إنسيني لمدة ثلاثة أسابيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، يوم الجمعة، غياب قائد الفريق لورينزو إنسيني ولاعبين آخرين عن الفريق لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع.

وتعرض إنسيني لإصابة عضلية خلال تدريبات الإحماء قبل مباراة الفريق أمام سالزبورغ يوم الخميس في الدوري الأوروبي، والتي خسرها نابولي 1 - 3 ولكنه تأهل للدور التالي فائزا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 4 - 3.

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ويغيب إنسيني عن مباراتي المنتخب الإيطالي في التصفيات المؤهلة ليورو 2020 أمام فنلندا وليشتنشتاين يومي 23 و26 مارس الجاري، ولكن ينبغي أن يكون اللاعب جاهزا للمشاركة مع نابولي أمام ضيفه أرسنال في دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي يوم 11 أبريل المقبل.

ويغيب أيضا المدافع الروماني فلاد كيركيتش لمدة ثلاثة أسابيع لإصابته بإصابة عضلية، وربما يواجه لاعب وسط المنتخب الغيني فترة غياب أطول لتعرضه إلى كسر في القدم.

ويحتل نابولي المركز الثاني في الدوري الإيطالي بفارق 18 نقطة خلف المتصدر يوفنتوس، ويلتقي نابولي مع ضيفه أودينيزي يوم الأحد في الدوري الإيطالي.