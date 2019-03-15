شكرا لقرائتكم لوف يضم ثلاثة أسماء جديدة إلى قائمة ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استدعى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم يوم الجمعة ثلاثة وجوه جديدة إلى قائمة الفريق، استعدادا للمباراتين المقبلتين أمام منتخبي صربيا وهولندا.

وضم لوف للمرة الأولى إلى قائمة المنتخب، لوكاس كلوسترمان ونيكلاس شتارك وماكسيميليان إغيشتاين.

وتشكل القائمة، التي تضم 23 لاعبا، بداية جديدة للوف الذي استبعد ماتس هاميلز وجيروم بواتينغ وتوماس مولر لاعبي بايرن ميونخ، والمتوجين مع المنتخب الألماني بلقب كأس العالم 2014 بالبرازيل.

ويشارك شتارك لاعب هيرتا برلين وكلوستر مان لاعب لايبزغ في الدفاع، بينما يأتي إغيشتاين لاعب فيردر بريمن ضمن خيارات لوف لخط الوسط.

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ويلتقي المنتخب الألماني نظيره الصربي في مباراة ودية بمدينة فولفسبورغ يوم الأربعاء المقبل، ثم يتوجه إلى أمستردام لمواجهة نظيره الهولندي بعدها بأربعة أيام في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

وتضم مجموعة المنتخب الألماني في التصفيات أيضا، منتخبي أيرلندا الشمالية وبيلاروسيا واستونيا، كذلك شهدت قائمة المنتخب الألماني عودة مارسيل هالشتنبرغ مدافع لايبزغ، الذي سجل ظهوره الأول مع المنتخب في نوفمبر 2017، لكنه غاب بعدها لأسباب من بينها الإصابة.

ونظرا للإصابات أو الوعكات الصحية، يغيب عن قائمة المنتخب الألماني جوليان دراكسلر لاعب خط وسط باريس سان جيرمان الفرنسي ويوناس هيكتور لاعب كولون وسيبستيان رودي لاعب شالكه.

وقال لوف إنه أوضح لهاميلز وبواتينغ ومولر، خروجهم من خططه لتصفيات يورو 2020 ولنهائيات البطولة نفسها، ويسعى لوف في الوقت الحالي لمنح اللاعبين الأصغر سنا فرصة التطور.

ولا يزال نجم حراسة المرمى مانويل نوير، الحارس الأساسي للمنتخب ويحظى بالأولوية على حساب أندريه تير شتيغن، وقال لوف إن تير شتيغن حارس مرمى برشلونة الإسباني سيحصل أيضا على الفرصة.