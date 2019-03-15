نابولي يخطط لتجديد عقود ثلاثة من نجومه قبل نهاية الموسم الجاري

اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نابولي الإيطالي تخطط لتجديد عقود ثلاثة من ركائز الفريق قبل نهاية الموسم الجاري خشية رحيلهم عن النادي في صفقات انتقال حر.
وبحسب ما ذكرته شبكة "سبورت ميديا سات" الإيطالية، فإن إدارة نابولي اقتربت من تجديد عقد المهاجم البولندي اركاديوز ميليك و مواطنه لاعب الوسط بيوتر زيلينسكي و المدافع الصربي نيكولا ماكسيموفيتش ، حيث ينقضي عقد الثنائي البولندي في شهر يونيو من عام 2021 بينما ينتهي عقد المدافع الصربي في شهر يونيو من عام 2020.
وكان هذا الثلاثي قد شكل ركيزة أساسية في الخيارات التكتيكية للمدرب انشيلوتي خلال الاستحقاقات الرسمية التي خاضها الفريق منذ بداية الموسم الجاري على الصعيدين المحلي والقاري ، فالمهاجم ميليك خاض 32 مباراة مسجلاً 16 هدفاً ، بينما شارك زيلينسكي في 36 مباراة مسجلاً خمسة اهداف ، فيما لعب ماكسيموفيتش 22 مباراة .
وتأمل إدارة نابولي الحفاظ على استقرار الفريق قبل البدء في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الصيفية بتعاقدات جديدة من شأن اصحابها ان يصنعوا الفارق ويعززون فرصة الفريق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي الغائب عن خزائنه منذ عام 1990.
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