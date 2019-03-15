فيدرر إلى نصف نهائي دورة إنديان ويلز ومواجهة محتملة مع نادال

اسماء السيد - تأهل السويسري روجيه فيدرر المصنف رابعا عالميا بسهولة الى الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية، أولى دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه الجمعة على البولندي هوبرت هوركاتش المصنف 67 عالميا 6-4 و6-4.
واحتاج فيدرر الى 73 دقيقة فقط للتخلص من منافسه الذي كان يخوض في سن الـ 22 عاما، اول ربع نهائي له في احدى دورات الماسترز للألف نقطة.
ولم يواجه السويسري لحظات حرجة في المباراة سوى في الشوط السادس، عندما حصل هوركاتش على فرصة لكسر ارساله، غير ان فيدرر احبط محاوله البولندي وحسم اللقاء لصالحه.
ومن الممكن أن يواجه فيدرر الذي يسعى الى فك ارتباطه مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش بعدد الألقاب في إنديان ويلز (5 لكل منهما)، مع الاسباني رافايل نادال الثاني والذي يلعب في وقت لاحق مع الروسي كارن خاتشانوف الثالث عشر.
وفي حال نجح نادال في حجز بطاقته للمربع الذهبي فسيحمل اللقاء بين افضل لاعبين في تاريخ كرة المضرب الرقم 39.
ويتقدم نادال في عدد الانتصارات مع 23 فوزا مقابل 15 لفيدرر، علما بأنهما لم يتواجها منذ تشرين الاول/أكتوبر 2017.
وفاز فيدرر في بداية آذار/مارس بلقبه المائة في مسيرته الاحترافية في دورة دبي.
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