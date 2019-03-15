شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها الاستعدادات الأخيرة لمواجهة شبيبة الأهلى الساورة فى مواجهة الحسم الإفريقية ببرج العرب

الأهلى بالأحمر والساورة بالأصفر فى مواجهة الحسم ببرج العرب

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلى وشبيبة الساورة الجزائرى والذي عقد اليوم الجمعة، عن ارتداء الأهلي زيّه التقليدي المكوّن من الأحمر والأبيض والجوارب الحمراء، على أن يرتدي حارس مرمى الأهلى الطقم الأسود بالكامل في حين يرتدي الفريق الجزائرى الزى الاصفر والجوارب الخضراء والطاقم الأزرق بالكامل للحارس على أن يتم حضور الفريقين إلى ملعب المباراة قبل بدايتها بساعة ونصف.

لاسارتى: الأهلى جاهز للصعود من برج العرب.. والخبرات تصب فى صالحنا

أكد مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى، صعوبة مباراة شبيبة السأورة الجزائرى، المقرر لها السادسة مساء غد السبت، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

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الأهلى يعلن انتظار اللحظات الأخيرة لحسم موقف "الشنأوى" أمام الشبيبة

قال الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى، إن الجهاز ألفنى للفريق ينتظر حتى اللحظات الأخيرة؛ من أجل الوقوف على مدى جاهزية محمد الشنأوى، حارس مرمى ألفريق للتواجد ضمن الخيارات ألفنية فى مباراة شبيبة السأورة الجزائرى، غداً السبت، فى المباراة التى ستنطلق فى السادسة مساءً على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية فى الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا.

حسام عاشور عن مواجهة السأورة: نلعب على قلب رجل وأحد.. وسنحقق الهدف

أكد حسام عاشور لاعب وسط الأهلى، صعوبة مباراة ألفريق الأحمر وشبيبة السأورة التى ستقام غدا السبت، على ملعب برج العرب، فى ختام منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.