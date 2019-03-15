شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة الموافق 15 / 3 / 2019، العديد من الأخبار الهامة التى يأتى على رأسها سفر البعثة البيضاء إلى الجزائر من أجل الاستعداد لمواجهة نصر حسين داى التى ستقام بعد غد الأحد.

أيمن حفنى وهيما خارج قائمة الزمالك فى رحلة الجزائر

استقر السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، على ضم 23 لاعباً لقائمة السفر لمواجهة نصر حسين داي الجزائري، المقرر لها بعد غد الأحد، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، واستبعد أيمن حفنى لمرضه والثنائى محمد إبراهيم ومحمد حسن للرؤية الفنية.

جاءت قائمة نادى الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش" وعماد السيد وعمر صلاح. الدفاع: حمدى النقاز، محمود حمدى "الونش"، محمود علاء، محمد عبد الغنى، محمد عبد السلام، بهاء مجدى، عبد الله جمعة وحازم إمام. الوسط: محمود عبد العزيز، طارق حامد، فرجانى ساسى، كهربا، يوسف أوباما، أحمد "زيزو"، إبراهيم حسن، وأحمد مدبولى ومحمد عنتر. Advertisements الهجوم: عمر السعيد، حميد أحداد، وخالد بوطيب.

65 مشجعاً للزمالك من المقاولون العرب أمام نصر حسين داى

تلقى مسئولو الزمالك إخطاراً من القائمين على العمل بالمقاولون العرب فى الجزائر، بإن هناك 65 فرداً سوف يساندون الفريق الأبيض من المدرجات فى مواجهة نصر حسين داى الجزائرى، التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو بالجزائر، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، حرص أيمن حافظ المنسق العام لنادى الزمالك الذى سبق البعثة على معاينة ملعب المباراة اليوم الجمعة بجانب تنسيق كافة الأمور الخاصة باستقبال البعثة البيضاء حيث من المقرر أن يستقبل البعثة برفقة هانى زاده عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء وذلك مساء اليوم ويبعد فندق إقامة الفريق الأبيض عن المطار بالجزائر ما يقرب من 60 دقيقة.

الزمالك يقدم التعازى فى ضحايا هجوم المسجدين بنيوزيلندا قدم نادى الزمالك، التعازى والمواساة لأسر الضحايا والمصابين فى حادث إطلاق النار الذى استهدف مسجدين فى مدينة كرايست تشيرس بنيوزيلندا، الذى أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر تويتر تغريدة تحت عنوان:"يُدين نادي الزمالك الحادث الإرهابي الذي حدث صباح اليوم في مسجدين بدولة نيوزلاندا الذي أدى لوفاة ٤٩ مُسلم حتى الآن، راجيين من المَولي أن يتغمدهم بواسع رحمته".

قام مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بإخطار المدير التنفيذي للنادى في خطاب رسمي أن سفر كلا من أمير مرتضى المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادى السابق مع أفراد بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى الجزائر، على نفقتهم الخاصة دون أن يتحمل النادى أعباء سفرهم لدعم ومساندة اللاعبين في مباراة الفريق الأبيض أمام نصر حسين داي، فى الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.



خطاب رئيس الزمالك

بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادا لموقعة نصر حسين داى

وصلت بعثة نادى الزمالك، إلى الجزائر، منذ قليل، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية، حظت بعثة نادى الزمالك باستقبال من السفارة المصرية التى سهلت إجراءات البعثة البيضاء وحرص مسئوليها على اصطحاب الفريق الأبيض لفندق الإقامة فى الجزائر.