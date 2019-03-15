شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت اليوم، الجمعة 15 / 3/ 2019 مباراة واحدة بالجولة 26 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث واجه الانتاج الحربى نظيرة النجوم . هروب مؤقت للنجوم من قاع الدورى بالتعادل 1/1 مع الإنتاج هرب فريق النجوم مؤقتا من قاع جدول الدورى الممتاز، أثر تعادله بهدف لمثله مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام. Advertisements وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى : وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز كالتالى :

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