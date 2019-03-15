شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل الجزائر استعدادا لموقعة نصر حسين داى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الزمالك، إلى الجزائر، منذ قليل، استعدادا لمواجهة نصر حسين داى الجزائرى، فى المباراة التى ستقام بعد غد الأحد، على استاد 5 يوليو، فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالكونفدرالية.

حظت بعثة الزمالك باستقبال من السفارة المصرية التى سهلت إجراءات البعثة البيضاء وحرص مسئوليها على اصطحاب الفريق الأبيض لفندق الإقامة فى الجزائر.

ويحتل الزمالك، المركز الأول فى المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط ويأتى خلفه بترو أتلتيكو الأنجولى برصيد 7 نقاط ثم نصر حسين داى الجزائرى بنفس الرصيد وأخيراً جورماهيا الكينى فى المركز الأخير بـ6 نقاط.