حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 15 / 3 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها سفر بعثة الزمالك إلى الجزائر من أجل خوض مواجهة حسم بطاقة التأهل للكونفدرالية فى مباراة نصر حسين داى التى ستقام بعد غد الأحد فى الجزائر. بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة للسفر للجزائر رئيس الزمالك يُطالب نجليه بقيمة رحلة الجزائر فى خطاب رسمى هروب مؤقت للنجوم من قاع الدوري بالتعادل 1/1 مع الإنتاج لجنة الكان تُجدد التأكيد على تلقى طلبات المتطوعين الأسبوع المقبل اتحاد الكرة يعلن هبوط 4 أندية رسميا إلى القسم الثالث Advertisements بعد مُكالمة "غريب".. جروس يوافق على انضمام ثنائى الزمالك للأولمبى لاسارتى: الأهلى جاهز للصعود من برج العرب.. والخبرات تصب فى صالحنا الأهلى يعلن انتظار اللحظات الأخيرة لحسم موقف "الشناوى" أمام الشبيبة حسام عاشور عن مواجهة الساورة: نلعب على قلب رجل واحد.. وسنحقق الهدف مران برج العرب يُجهز طاقم حكام الأهلى والشبيبة لموقعة دورى الأبطال

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