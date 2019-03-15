شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الأهلى وتعادل الزمالك فى الجولة الـ 10 بدورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34 /30 فى إطار الجولة العاشرة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .

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وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على الأوليمبى بنتيجة 27 /23 ، سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 31 /23 ، بينما تعادل الزمالك مع سموحة 27 /27 .

وتقام الجولة الـ 11 يوم الثلاثاء القادم بمواجهات بين كلا من ، الأوليمبى مع سموحة ،الأهلى مع سبورتنج ، الجزيرة مع هليوبوليس و الزمالك مع طلائع الجيش.