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فوز الأهلى وتعادل الزمالك فى الجولة الـ 10 بدورى محترفى كرة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره هليوبوليس بنتيجة 34 /30  فى إطار الجولة العاشرة بالدور النهائى من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2018 / 2019 .

 

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وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، طلائع الجيش على الأوليمبى بنتيجة 27 /23 ، سبورتنج على  الجزيرة بنتيجة  31 /23 ، بينما تعادل الزمالك مع سموحة 27 /27 .

 

وتقام الجولة الـ 11 يوم الثلاثاء القادم بمواجهات بين كلا من ، الأوليمبى مع سموحة ،الأهلى مع سبورتنج ، الجزيرة مع هليوبوليس و الزمالك مع طلائع الجيش.

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