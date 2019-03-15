شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص واهداف مباراة الانتاج الحربى و النجوم بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتقى فريق النجوم مؤقتا من قاع جدول الدوري الممتاز، بعد تعادله بهدف لمثله مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم الجمعة، على استاد بتروسبورت، فى الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدورى العام وبهذا التعادل أصبح النجوم فى المركز قبل الأخير بالدورى برصيد 23 نقطة.

تقدم النجوم فى المباراة عن طريق مهاجمه النيجيرى طوسون إيميليو فى الدقيقة 7 قبل أن يكثف الإنتاج الحربى هجماته لينجح فى إدراك التعادل فى الدقيقة 15 عن طريق رأسية لمحمد مسعد لتصبح النتيجة 1 / 1 وعقب تسجيل الإنتاج هدف التعادل مع النجوم كثف فريق الإنتاج الحربى هجماته من أجل تسجيل هدف التقدم ولكن دون جدوى وتبادل الفريقان الهجمات فى الشوط الثانى على أمل خطف هدف الفوز ولكن باءت المحاولات بالفشل.