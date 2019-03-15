الإسماعيلى بـ"الأصفر" والإفريقى بـ"الأبيض" فى موقعة رادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى والإفريقى التونسى، عن ارتداء الدراويش لقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق فيما سيظهر فريق الإفريقى التونسى بقميصه الأبيض والشورت الأبيض. ويلتقى الإسماعيلى مع الإفريقى التونسى، غدا السبت فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى البطولة التى ودعها الدراويش بشكل رسمى. Advertisements وحضر الاجتماع الفنى للمباراة طارق أبو الليل المدير الإدارى للإسماعيلى وعدد من مسئولى الفريق التونسى كما شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها وسط حضور الجماهير.

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