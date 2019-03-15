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الإسماعيلى بـ"الأصفر" والإفريقى بـ"الأبيض" فى موقعة رادس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الإسماعيلى والإفريقى التونسى، عن ارتداء الدراويش لقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق فيما سيظهر فريق الإفريقى التونسى بقميصه الأبيض والشورت الأبيض.

 

ويلتقى الإسماعيلى مع الإفريقى التونسى، غدا السبت فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا فى البطولة التى ودعها الدراويش بشكل رسمى.

 

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وحضر الاجتماع الفنى للمباراة طارق أبو الليل المدير الإدارى للإسماعيلى وعدد من مسئولى الفريق التونسى كما شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها وسط حضور الجماهير.

 

زى الافريقى

 

 

الاسماعيلى

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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