ماذا فعل شبيبة الساورة في رحلاته الخارجية بدوري الأبطال؟ فرصة للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستعد الأهلي لمواجهة شبيبة الساورة الجزائري، غدًا السبت، في المباراة المقرر لها على ملعب "برج العرب" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويتصدر شبيبة الساورة ترتيب المجموعة برصيد برصيد 8 نقاط يليه الأهلي برصيد سبع نقاط متفوقًا على فيتا كلوب بفارق المواجهات المباشرة، بينما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب برصيد ست نقاط.

وستكون موقعة برج العرب مهمة للفريقين فالأهلي يبحث عن الفوز من أجل حسم التأهل رسميًا دون النظر لمباراة فيتا كلوب أمام سيمبا، بينما أمام الساورة طريقان لحسم التأهل وهو الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل للتأهل للمرة الأولى بدور الثمانية.

مباراة السبت ستكون التحدي الخامس لشبيبة الساورة خارج أرضه بالجزائر، حيث سبق وأن خاض أربع مباريات خارجية سنتستعرضها في التقرير التالي:

- تعادل سلبي

في أولى مباريات شبيبة الساورة الخارجية بمسابقة دوري أبطال إفريقيا تعادل بطل الجزائر بنتيجة التعادل السلبي أمام جاجانوا الإيفواري بدور الـ64.

شبيبة الساورة استطاع أن يحسم الذهاب لصالحه بالفوز على بطل كوت ديفوار بهدفين دون رد.

Advertisements

- خسارة أولى

في دور الـ32 واجه شبيبة الساورة منافسه اتحاد طنجة المغربي حيث كانت المباراة انتهت لصالح بطل الجزائر بهدفين دون رد.

وفي لقاء الإياب، تلقى شبيبة الساورة الخسارة الأولى بهدف دون رد إلا أن الهزيمة لم تمنع بطل الجزائر من التأهل لدور المجموعات.

- ثلاثية تنزانية

في المباراة الأولى لشبيبة الساورة بدور المجموعات تلقى الفريق الجزائري خسارة قاسية تعتبر الأكبر له منذ بداية البطولة على يد سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف دون رد.

- عودة بنقطة

في مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات استطاع شبيبة الساورة أن يعود بنقطة ثمينة من ملعب "الشهداء" معقل فريق فيتا كلوب بعد التعادل بهدفين لكل فريق.

بطل الكونغو استطاع أن يتقدم بالنتيجة بهدفين دون رد إلا أن الثنائي محمد الأمين حامية ويحيى شريف استطاعا أن يسجلا هدفي التعادل للساورة.