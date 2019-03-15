بعثة الزمالك تصل الجزائر لمواجهة نصر حسين داي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصلت بعثة فريق الزمالك دولة الجزائر، مساء اليوم الجمعة، إلى الجزائر؛ استعدادًا لخوض مباراة نصر حسين داي المقرر لها يوم الأحد المقبل في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات بالكونفدرالية.

وكان في استقبال البعثة هانى ديمتري نائب السفير المصري بالجزائر بالإضافة إلى أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأبيض.

وكان جروس المدير الفني للفريق قد اختار 23 لاعبًا لخوض المباراة هم: محمود جنش، عماد السيد، عمر صلاح، حازم إمام، حمدي النقاز، محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسي، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو، محمود كهربا، أحمد مدبولي، محمد عنتر، حميد أحداد، خالد بوطيب وعمر السعيد.

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ويغيب عن الفريق كلًا من مصطفى فتحي للإصابة ومحمد إبراهيم وأيمن حفني ومحمد حسن لأسباب فنية.

ويترأس البعثة علاء مقلد عضو مجلس الإدارة ويرافقه كل من أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس.

ويحتل الزمالك المركز الأول في مجموعته برصيد 8 نقاط ويأتي خلفه بترو أتلتيكو الأنجولي بـ7 نقاط ونصر حسين داي بذات الرصيد من النقاط وجورماهيا الكيني في المركز الأخير بـ6 نقاط.