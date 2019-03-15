مدرب الأهلي: لا نشغل تركيزنا سوى بالفوز أمام شبيبة الساورة للتأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، إنهم يركزون على الفوز أمام نظيرهم شبيبة الساورة الجزائري دون النظر إلى نتائج باق فرق المجموعة لحسم بطاقة التأهل.

ويستضيف الأهلي نظيره شبيبة الساورة الجزائري في السادسة مساء يوم غد السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وأضاف يوسف ـ في تصريحات لفضائية ناديه مساء اليوم الجمعة ـ :"لا أريد الحديث عن نتائح الفرق الأخرى ونلعب للفوز فمطلوب منا التركيز والروح تكون عالية ولا نستعجل الفوز فالهدف قد يأتي في أي لحظة فيما سيلاعبك الفريق الأخر على المرتدات وسيكون متحفظًا".

وأتم مدرب الأهلي حديثه بالإشارة إلى أن قرار مشاركة محمد الشناوي بالمباراة لم يُحسم بعد:"تقريره لازال مع الطبيب وعلي لطفي حارس متميز وموفق بإذن الله".