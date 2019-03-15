محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
قال حمليلي مأمون رئيس نادي شبيبة الساورة الجزائري، إنه يأمل في كتابة فريقه التاريخ أمام الأهلي، مشددًا أنه لم يقم بأي شيء لتحفيز اللاعبين.
وأضاف رئيس الساورة في تصريحات خلال قناة الأهلي :"تحفيز اللاعبين هو أن يدخلوا التاريخ من خلال التأهل وكتابة التاريخ للنادي أيضًا".
وتابع :"نريد تقديم مباراة كبيرة أمام الأهلي والتأهل ومواصلة المشوار الإفريقي".
ومن المقرر أن يلعب شبيبة الساورة أمام الأهلي، غدًا السبت على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر شبيبة الساورة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط، ويأتي الأهلي في الوصافة برصيد سبع نقاط متساويًا مع فيتا كلوب الكونغولي، بينما يحتل سيمبا التنزاني المركز الأخير برصيد ست نقاط.
جدير بالذكر أن الأهلي يحتاج لنتيجة الفوز من أجل التأهل وضمان صدارة المجموعة، في المقابل يمتلك شبيبة الساورة فرصتين للتأهل وهو الفوز أو الخروج بنتيجة التعادل على أقل تقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس شبيبة الساورة: نريد كتابة التاريخ أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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