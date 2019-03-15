ريال مدريد يسعي للتعاقد مع نجم باير ليفركوزن

أصبح جوليان براندت لاعب فريق باير ليفركوزن الألماني محط أنظار العديد مع الأندية بعد تألقه مع فريقه والمنتخب الألماني خلال الفترة الأخيرة، وكشفت صحيفة آس الإسبانية أن ريال مدريد يسعي للظفر بخدمات اللاعب لتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا والمرتبط بعقد مع باير ليفركوزن يمتد حتى صيف 2022، من الممكن أن يرحل عن ناديه في حالة عدم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشارت إلى أن بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند يسعيان للظفر بخدمات اللاعب خلال الصيف المقبل، الأمر الذي يصعب إتمام الصفقة لصالح ريال مدريد.

شارك جوليان بيراندت مع منتخب ألمانيا في 23 مباراة حتى الأن، كما لفت الأنظار بالمردود الفني الذي قدمه مع المانشافت خلال كأس العالم الماضية التي أقيمت بدولة روسيا.