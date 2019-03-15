زيارة مفاجئة من رئيس اتحاد التايكوندو لتدريب المنتخب الأول

قام عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو بزيارة مفاجئة للفريق القومي الأول أثناء مرانه اليوم بالمركز الأولمبي بالمعادي متفقدا الحضور والالتزام بمواعيد التدريب. وطالب سليم الجميع ببذل المزيد من الجهد ورفع درجات التركيز وذلك في سياق الاستعداد لخوض عدة بطولات قارية وعالمية هامة في فترة الشهرين القادمين. الجهد ورفع درجات التركيز وذلك في سياق الاستعداد لخوض عدة بطولات قارية وعالمية هامة في فترة الشهرين القادمين. الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية بالاتحاد برئاسة إيهاب جابر قامت بضم بطل مصر الأولمبي السابق ومدرب منتخب ١٧ سنة خلال اولمبياد الشباب الأخيرة تامر صلاح إلى الجهاز الفني المكون من أسامة السيد ومحمد مجدي المسؤولين عن تدريب المنتخب الأول.

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