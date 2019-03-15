حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الشباب والاتفاق التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في إطار مواجهات الجولة 24 من بطولة دوري كأس الأميرمحمد بن سلمان " الدوري السعوي للمحترفين ".
تقدم فريق الشباب بهدف لـ أبوبكر ستيف تراولي في الدقيقة 23 من الشوط الأول للمباراة ثم
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما توقف رصيد الاتفاق عند 29 نقطة في المركز التاسع بالدوري.
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.