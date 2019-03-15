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التعادل يحسم مباراة الشباب والاتفاق في الدوري السعودي

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حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة الشباب والاتفاق التي أقيمت اليوم الجمعة على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد في إطار مواجهات الجولة 24 من بطولة دوري كأس الأمير

" الدوري السعوي للمحترفين ".

تقدم فريق الشباب بهدف لـ أبوبكر ستيف تراولي في الدقيقة 23 من الشوط الأول للمباراة ثم

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تعادل فريق الاتفاق عن طريق لاعبه إبراهيم حسين محنشي بهدف في الدقيقة 49 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 44 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي بينما توقف رصيد الاتفاق عند 29 نقطة في المركز التاسع بالدوري.

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