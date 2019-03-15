مدرب الإفريقي: الإسماعيلي يلعب بلا ضغوط

أكد يكتور زفونكا مدرب النادي الافريقي ان حظوظ الفريق قائمة في التأهل الى الدور ربع النهائي لدورى الأبطال وذلك قبل مواجهة الاسماعيلي في ختام دور المجموعات غدا السبت بملعب رادس.

واشار في مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة بملعب رادس :" الفوز الاخير المحقق في قسنطينة اعاد الامل الى الفريق ، سندافع عن حظوظنا حتى آخر لحظة".

وافاد الفني الفرنسي في نفس السياق :"نحن مطالبون بالفوز غدا مع تسجيل اكبر عدد ممكن من الأهداف وانتظار نتيجة لقاء

لوبومباشي بين مازيمبي مع قسنطينة".

وابرز زفونكا :"سنخوض مباراة الغد دون التفكير في اللقاء الاخر ونتطلع أن يكون الانتصار بأكبر عدد من الاهداف ، لقد حاولنا اعادة الثقة الى اللاعبين وتحقيق التوازن الدفاعي اما في الهجوم فنحن مطالبون بالتحلي بالفاعلية".

واستكمل :"الإسماعيلى خارج البطولة لذلك سيلعب بدون ضغوط وهذا لا يعد سهلا على الاطلاق كما يتصور البعض".

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وبشأن غياب اسامة الدراجي قال زفونكا

:"نملك حلين اثنين الاول هو تعويض لاعب رقم 10 بأخر يحمل نفس الخصائص بالتعويل على زكريا العبيدي ، أما الثاني فيتمثل في الاعتماد على لاعبي وسط دفاعيين (وسام يحيي وغازي العيادي) وامامهما متوسط ميدان اخر".

ومن جهته ،أعرب بلال العيفة عن الاعتقاد أن لا شيء مستحيل في كرة القدم والمهم هو المحافظة على التركيز في لقاء الغد.

وأشار :"يتوجب علينا التركيز من البداية إلى النهاية مع التحلي بالإنضباط وتطبيق تعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز امام جماهيرنا التي ستحضر باعداد كبيرة".

وانهى لاعب الافريقى :" أتمنى أن تنتهى مباراة مازيمبي وقسنطينة إلى نتيجة تخدم صالح نادينا".