الإسماعيلي يأمل في تحقيق الفورز رقم 49 للفريق المصرية علي التونسية

يلتقى الاسماعيلى غدا امام الافريقى التونسى فى المواجهة المقرر لها ستاد رادس بالجولة الختامية من مرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

ونشر النادي الإسماعيلي تقرير عبر موقعة الرسمي جمع فيه ابرز اللقاءات التى جمعت اندية مصر وتونس وجاء التقرير كالتالي...

أقيمت 123 مباراة بين أندية مصر أمام نظائرها من تونس، وبالتحديد 12 فريقا مصريا أكثرهم الأهلى

45 مباراة، ثم الزمالك 34 مباراة، ثم الإسماعيلى 20 مباراة، حرس الحدود 8 مباريات، وكلا من الترسانة، غزل المحلة، المقاولون العرب، المنصورة، المصرى،الاتحاد السكندرى، إنبى، بتروجت مباراتين.

مقابل 9 فرق تونسية، يتقدمهم الترجى 34 مباراة، يليه الصفاقسى 28، والنجم الساحلى 24، الأفريقى

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23، البنزرتى 6، والمستقبل المرسى 3، الملعب ، وقوافل قفصة مباراتين، وأولمبيك الباجى مباراة.

المنافسات الإفريقية بين الجانبين كانت اغلبها فى دورى أبطال افريقيا بواقع 45 لقاء منهم خمس نهائيات، الكونفدرالية بمسماها الحديث 28 مباراة بجانب بطولات اخرى.

أقيمت 60 مباراة داخل الأراضى التونسية، و59 داخل مصر، و3 بلبنان، ومباراة وحيدة بأديس أبابا.

خلال 123 مواجهة انتهت 48 مباراة بفوز أندية مصر ، مقابل 38 لاندية تونس، وانتهت “37” مباراة بالتعادل.