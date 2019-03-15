ثنائي الزمالك ينضم للمنتخب الأوليمبي بعد لقاء نصر حسين داي

ينضم محمد عبدالسلام وعمر صلاح لاعبا الزمالك، لصفوف منتخب مصر الأوليمبي بعد مواجهة الأبيض مع نصر حسين داي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. داي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية. ونجح الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة المدرب شوقي غريب، في الاتفاق مع الجهاز الفني للزمالك، على انضمام الثنائي عقب مباراة الأبيض مع بطل الجزائر.

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