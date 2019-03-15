النجوم يتعادل مع الإنتاج الحربي ويتأزم موقفه

تعادل فريق الانتاج الحربي مع النجوم بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت بين الفريقان اليوم الجمعة على ملعب ستاد السلام بمدينة النهضة في إطار مواجهات الجولة 26من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تقدم فريق النجوم بهدف أوموينى في الدقيقة 9 من الشوط الأول وتعادل الإنتاج الحربي عن
بهذه النتيجة ارتفع رصيد الانتاج الحربي إلى 32 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري، كما ارتفع رصيد النجوم إلى 23 نقطة في المركز الـ 17 وقبل الأخير.
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