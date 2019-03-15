الإسماعيلي يرتدي الزي الرسمي في مواجهة الأفريقي التونسي

يظهر فريق الإسماعيلى بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الأفريقى بقميصه الأبيض والشورت الأبيض خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا السبت فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. جاء ذلك ، خلال الاجتماع الفنى الذى تم عقده منذ قليل بحضور المنسق العام وطارق أبو الليل المدير الإدارى للإسماعيلى وعدد من مسئولى الفريق التونسى. شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر اقامتها باستاد رادس وسط حضور الجماهير.

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