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محمد الكلية يتحدث عن اهتمام رئيس نادي الإسماعيلي ببعثة الفريق بتونس

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أكد المستشار محمد الكلية رئيس بعثة الإسماعيلى فى تونس أنه لمس لدى جميع اللاعبين اصرار كبير على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الافريقى التونسى غدا باستاد رادس فى الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

وأضاف الكلية :"الأمور تسير على ما يرام داخل المعسكر ،جميع اللاعبين يلتزمون بما وضعه المدير الفنى من برنامج تحضيرى لتلك المباراة ،أسعى بكل جهدى لتوفير ما تطلبه البعثة من احتياجات".

 

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وواصل :"المهندس إبراهيم عثمان رئيس

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النادى يتواصل باستمرار للاطمئنان على البعثة وأبلغنى بالتحدث مع اللاعبين حول أهمية العودة بالثلاث نقاط من أجل تحسين شكل الفريق واسعاد الجماهير".

 

وأتم رئيس بعثة الدراويش فى تونس :"المهندس محمود عثمان قام برصد مكافآت من أجل حث اللاعبين على تحقيق الانتصار من قلب ستاد رادس".

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