الإسماعيلي يختتم تدريباته لمواجهة الإفريقي

اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد لمواجهة الافريقى غدا على ملعب رادس الذى يحتضن المباراة وسط حضور جماهيرى بالجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدورى أبطال إفريقيا. المران الأخير اشتمل على فقرة اللعب تحت ضغط بالإضافة لتنفيذ الضغط العالي على الخصم وتضييق المساحات على اللاعبين. ضغط بالإضافة لتنفيذ الضغط العالي على الخصم وتضييق المساحات على اللاعبين. شهد المران حضور المستشار محمد الكلية رئيس البعثة ومحمد خلف نائب رئيس البعثة Advertisements بجانب على المنسق العام للمباراة. وعقد البلجيكى سيدومير اجتماعا مع محمد صادق ومحمد الضرف على هامش المران الختامى. كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسليم فى المساحات واختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين وسط تألق للجميع من أجل نية ثقة الجهاز الفنى.

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