رياضة | خطوة تفصل ريال مدريد عن ثاني صفقات الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل ريال مدريد عن ثاني صفقات الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح البلجيكي الدولي إيدين هازارد لاعب تشيلسي، على رادار ريال مدريد وذلك لتدعيم صفوف الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع ديفنسا سنترال، أن إدارة الريال اتفقت بشكل شبه رسمي مع هازارد من أجل ضمه في الصيف المقبل ليسد الثغرة التي تركها كريستيانو رونالدو.

Advertisements

وأشار الموقع، أنه يتبقى فقط الاتفاق بين ريال مدريد وتشيلسي على رسوم صفقة هازارد للإعلان عنها في الصيف المقبل.

وكانت إدارة نادي ريال مدريد قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن التعاقد مع ميليتاو مدافع فريق بورتو البرتغالي ليكون أولى صفقات الميركاتو.

وقامت إدارة نادي ريال مدريد بتعيين الفرنسي زين الدين زيدان لقيادة الملكي بدلاً من المدرب سانتياجو سولاري الذي ساءت أوضاع الفريق كثيرلً تحت قيادته.