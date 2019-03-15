رياضة | زيدان وريال مدريد.. عودة مع ذكرى سعيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان وريال مدريد.. عودة مع ذكرى سعيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
غدا ليست مباراة أخرى للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، إنه يتعلق بعودته إلى سانتياجو بيرنابيو، حيث قاد ريال مدريد للمرة الأخيرة ضد سيلتا فيجو.
وكان يوم 12 مايو 2018 وفاز الريال حينها 6-0 وقاد آخر مباراة له في الدوري ضد فياريال في 19 مايو، (2-2) ووضع نهاية لرحلته الأولى في نهائي الثالثة عشر.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية،فإنه سيتوجه زيدان غداً في عودته للعمل بمباراته رقم 150مع ريال مدريد، تضعه في المركز السادس في ترتيب مدربي ريال مدريد مع المزيد من المباريات تحت ادارته.
ويحتفظ سيلتا فيجو، منافس الفريق غدًا، بذكريات طيبة لزيدان. بصرف النظر عن 6-0 في المباراة قبل الأخيرة من الدوري 2017-18 ، حقق فريق زيدان ضد سيلتا في المتوسط 3.42 هدفا لكل مباراة ، 27 في المباريات السبع التي واجه فيها ريال مدريد و زيدان على مقاعد البدلاء.