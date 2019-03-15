رياضة | زيدان وريال مدريد.. عودة مع ذكرى سعيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان وريال مدريد.. عودة مع ذكرى سعيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غدا ليست مباراة أخرى للفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد الإسباني، إنه يتعلق بعودته إلى سانتياجو بيرنابيو، حيث قاد ريال مدريد للمرة الأخيرة ضد سيلتا فيجو.

وكان يوم 12 مايو 2018 وفاز الريال حينها 6-0 وقاد آخر مباراة له في الدوري ضد فياريال في 19 مايو، (2-2) ووضع نهاية لرحلته الأولى في نهائي الثالثة عشر.