رياضة | نجم ريال مدريد الجديد يمنع عودة خاميس رودريجيز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد الجديد يمنع عودة خاميس رودريجيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب بورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني الجديد، يغلق الأبواب أمام عودة الكولومبي خاميس لـريال مدريد.

الجدير بالذكر أن خاميس رودريجيز يعيش أسبوع صعب جداً للكثير من الأسباب، السبب الأول هو إقصاء بايرن ميونيخ من دوري الأبطال، الثاني هو عودة زين الدين زيدان لتدريب ريال مدريد، المدرب الذي كان السبب في إتخاذ خاميس قرار الرحيل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن السبب الثالث هو التعاقد مع ميليتاو، الذي يغلق باب عودة الكولومبي، إلّا إذا حدث تغيير في الأحداث في يونيو، حاليا، بوجود فينيسيوس، ميليتاو و رودريجو، ريال مدريد يملك 3 لاعبين غير أوروبيين، إذا عاد خاميس يجب ان يرحل أحدهم.

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فينيسيوس وميليتاو هم لاعبين عير قابلين للنقاش، وقد يكون هناك شكوك حول رودريغو فقط، الذي يلعب حالياً في سانتوس و عمره 18 عام. فكرة النادي هي وصول رودريغو في الصيف، إلّا إذا قرر زيدان في اللحظات الأخيرة إعارته ليحصل على دقائق أكثر.

لهذا السبب، أنتقال ميليتاو هو عقبة أخرى لعودة خاميس رودريجيز لـريال مدريد، إلّا إذا حصل المدافع البرازيلي على جواز أوروبي في الشهور القادمة، شيء من الصعب حدوثه.

الحقيقة هي ان كل شيء تغيّر لخاميس في بضعة أيام. العامل الأهم، بلا شك، كان عودة زيدان، الذي يجب ان يقرر هل يريد خاميس أم لا، إذا زيدان لا يريده والكولومبي لا يريد الأستمرار في بايرن، سيكون عليه البحث عن تجربة جديدة، الدوري الأيطالي يبدو وجهة محتملة.