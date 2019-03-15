رياضة | بيكيه عن صدام دوري الأبطال: أنا عائد لمنزلي الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيكيه عن صدام دوري الأبطال: أنا عائد لمنزلي الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة الاسباني عن الصدام المرتقب ضد مانشستر يونايتد في دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وغرد جيرار بيكيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "أنا عائد إلى منزلي الثاني".

Advertisements

الجدير بالذكر أن بيكيه كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد خلال الفترة من 2004 حتى 2008 ومن ثم قضى تجربة مع سرقسطة قبل انتقاله لبرشلونة.

وسيلاقي برشلونة نظيره مانشستر يونايتد يوم 4 أبريل في ذهاب دور ربع النهائي وستلعب مباراة الإياب بينهما يوم 16 من نفس الشهر.