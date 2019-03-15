رياضة | هل يحسم الخطيب الصفقة؟.. حريف الزمالك معروض على الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يحسم الخطيب الصفقة؟.. حريف الزمالك معروض على الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى النادي الأهلي برئاسة الأسطورة محمود الخطيب عرضاً من أحد وكلاء اللاعبين للتعاقد مع صانع ألعاب فريق الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على النادى الأهلى التعاقد مع محمد إبراهيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال استغناء الفريق الأبيض عن خدماته.

وينتظر النادي الأهلي معرفة موقف الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفني للفريق من التعاقد مع محمد إبراهيم من عدمه في الميركاتو الصيفي.

والمعروف أن عقد محمد إبراهيم مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

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في المقابل ، يدرس نادي الزمالك عرض محمد إبراهيم للبيع، فى ظل رفض اللاعب لفكرة تمديد عقده مع القلعة البيضاء.

من جانبه، دخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي النصر لضم مدافعه أحمد صبيحة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

و أجرى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصالات مع اللاعب ومجلس إدارة النصر، من أجل الاتفاق على قيمة الصفقة، فى ظل اهتمام الأهلى بالحصول على خدمات اللاعب صاحب الـ20 عامًا.

ويأتى تفكير الأهلى فى التعاقد مع صبيحة، ضمن سياسة مجلس الإدارة للتعاقد مع عدد من الموهوبين الصغار، وضمهم لقطاع الناشئين من أجل اكتساب الخبرات تمهيداً لتصعيدهم للفريق الأول.