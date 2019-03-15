رياضة | نجم ريال مدريد الجديد يغلق الباب أمام الأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد الجديد يغلق الباب أمام الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أنه بوجود البرازيلي إيدير ميليتاو، لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني، تكون قد انتهت عملية استقدام الأجانب، ومن ثم فإن الملكي سينتظر عملية فيدي فالفيردي.

وأفادت صحيفة "آس" الإسبانية، أن هناك 4 أجانب في الفريق للموسم القادم (ميليتاو، فينيسيوس، رودريجو جوس وفالفيردي) وسيقوم النادي بحلّ مسألة فالفيردي حتى لا يتجاوز عدد الأجانب العدد المسموح به (3).

الحل في فالفيردي، فمنذ فترة طويلة بدأ النادي بإجراءات استخراج الجواز الأوروبي لفالفيردي وذلك من خلال الاستمرار في اسبانيا (إجراء خاص لمواليد أمريكا اللاتينية) وإعارته لديبورتيفو لاكارونيا ورفض عرض شالكه الألماني.

يعتقد النادي أن يحصل فالفيردي على الجواز الأوروبي قبل الموسم المقبل، وبعد الوصول للحد المسموح من الأجانب في الفريق فإن إمكانية التوقيع مع لاعب أجنبي أصبحت مغلقة مثل الأرجنتيني إيزيكيل بالاسيوس.