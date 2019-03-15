رياضة | تغييرات كبري على بطولة كأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تغييرات كبري على بطولة كأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، إن المنظمة قررت إقامة نسخة موسعة جديدة لكأس العالم للأندية تتألف من 24 فريقاً اعتباراً من 2021.

وقال إنفانتينو في مؤتمر صحافي في ميامي إن فيفا قرر في اجتماع مجلسه اليوم الجمعة المضي قدماً في تطبيق هذه الفكرة.

وجاء إعلان رئيس الفيفا رغم أن رابطة الأندية الأوروبية طلبت من إنفانتينو إرجاء هذا المقترح في الوقت الحالي، مؤكدة أنها لن تشارك في البطولة.

وقال إنفانتينو إنه "يعتقد أن إقامة كأس عالم من 48 فريقاً في 2022 أمر قابل للتطبيق، مضيفاً أن فيفا سيواصل دراسة خياراته".

وقال رئيس فيفا: "لو حدث ذلك فسيكون أمراً رائعاً.. وإذا لم يتحقق فسيكون أمراً رائعاً أيضاً".

وقرر مجلس فيفا كذلك الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات في فرنسا في يونيو (حزيران) المقبل.