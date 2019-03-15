رياضة | 10 أيام حاسمة تنتظر برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 أيام حاسمة تنتظر برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة الإسباني، يستهدف تحقيق الثلاثية هذا الموسم (الليجا - دوري أبطال أوروبا - كأس الملك).

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الماركا" الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني، سيلعب على تحقيق الثلاثية هذا الموسم في 10 أيام!

حيث أنه من 6 إلى 16 ابريل، سيلعب البارسا ضد أتليتيكو مدريد في الليجا، وضد مانشستر يونايتد في ربع نهائي دوري الأبطال.

ويعد شهر إبريل حاسم للبارسا، حيث أن هناك 10 أيام في هذا الشهر، للحكم على الليجا باستقبال أتلتيكو مدريد في ملعب كامب نو، والعبور من مان يونايتد في الأبطال.