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رياضة | العدو أمامكم والبحر خلفكم.. 7 مواجهات نارية تنتظر مانشستر يونايتد في أبريل

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العدو أمامكم والبحر خلفكم.. 7 مواجهات نارية تنتظر مانشستر يونايتد في أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة دور ربع نهائي عن وقوع مانشستر يونايتد في مواجهة من العيار الثقيل أمام وستكون مواجهتي الذهاب والإياب في شهر أبريل القادم.

وتنتظر نادي مانشستر يونايتد مواجهات نارية في شهر أبريل القادم سواء في الدوري الانجليزي أو في دوري أبطال أوروبا.

وفيما يلي نرصد لكم مواجهات مانشستر يونايتد في شهر أبريل:

- وولفرهامبتون × مانشستر يونايتد: يوم 2 أبريل في البريميرليج

- مانشستر يونايتد × برشلونة: يوم 10 أبريل في دوري أبطال أوروبا

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- مانشستر يونايتد × وست هام: يوم 13 أبريل في البريميرليج

- برشلونة × مانشستر يونايتد: يوم 16 أبريل في دوري أبطال أوروبا

- إيفرتون × مانشستر يونايتد: يوم 21 أبريل في البريميرليج

- مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي: يوم 24 أبريل في البريميرليج

- × مانشستر يونايتد: يوم 28 أبريل في البريميرليج

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