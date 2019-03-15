رياضة | ديفيد مويس: مانشستر يونايتد قادر على قهر أي فريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديفيد مويس: مانشستر يونايتد قادر على قهر أي فريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ديفيد مويس، المدير الفني السابق لفريق برشلونة الإسباني، أن مواجهة مانشستر يوناتيد الإنجليزي نظيره برشلونة الإسباني، تعد مواجهة قوية بشكل لا يصدق، ولكن بعد فوز اليونايتد على باريس سان جيرمان الفرنسي، يمكنه مواجهة أي خصم.

وقال مويس في مقابلة مع (Sky Sports): "اليونايتد فريق جيد، وهو من الفرق الجيدة المستمرة في دوري الابطال، لن يخافوا من اي خصم حتى وان كان البارسا".

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وأضاف: "طريقة لعب البارسا رائعة، وما زلت أرى البارسا كمفضل للفوز بلقب دوري الابطال، ستكون مباراة جيدة، والاياب في كامب نو ستكون كبيرة بالنسبة للبارسا".

وواصل: "هذا النوع من المباريات، اعتاد عليه اليونايتد، اعتقد انها قرعة جيدة لليونايتد، ولكنها مباراة صعبة، ولكن هذا النوع من المواجهات، اعتاد لاعبو اليونايتد على لعبها".

وتابع: "الخسارة امام باريس سان جيرمان في اولدترافورد، سيجعل الجميع في اليونايتد يدركون انهم لا يمكن ان يخرجوا من اولدترافورد امام البارسا بنتيجة سيئة".