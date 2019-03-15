رياضة | صلاح ضد براهيمي.. تحدي عربي يرسم ملامح مواجهة ليفربول وبورتو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح ضد براهيمي.. تحدي عربي يرسم ملامح مواجهة ليفربول وبورتو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مواجهات متوازنة لبعض الفرق ونارية للفرق الأخرى لكن اللقاء الأبرز والذي خطف الاضواء هو الذي سيجمع ليفربول الانجليزي وبورتو البرتغالي.

ويتواجد في صفوف الريدز المصري محمد صلاح الذي توج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الانجليزي وحصل على لقب الافضل في البريميرليج كما انه قاد الريدز إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا قبل أن يصاب ويخرج ويخسر فريقه بهدف واحد مقابل ثلاثة.

ويصطدم صلاح مع العربي الآخر الجزائري ياسين براهيمي والذي يلعب في صفوف فريق نادي بورتو والذي لا يقل أي أهمية عن صلاح حيث تعول جماهير بورتو العربية منها تحديداً على براهيمي من أجل جلب الفوز ويربطوا ما قام به رابح ماجر اللاعب العربي الاول الذي توج بالتشامبيونزليج وكان يرتدي قميص بورتو ايضاً.

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وبالنظر لسجيل محمد صلاح مع فريق نادي بورتو فإن الفرعون المصري كما يحلوا للجماهير الانجليزية أن تناديه تمكن من قياده فريقه الموسم الماضي للفوز على بورتو بالمادريجال بخمسة أهداف مقابل هدف لحساب ذهاب دور الستة عشر كان نصيب صلاح منهم هدف واحد.

فيما لم يظهر ياسين براهيمي وقتها بالمستوى المنتظر الأمر الذي جعل الجماهير تعقد مقارنة بينه وبين صلاح حول تأثير كلاً منهما مع فريقه.

فهل يقدر صلاح على مواصلة الإنتصارات وقيادة ليفربول للإطاحة ببورتو أم أن ياسين براهيمي سيكون له رأي آخر وسيطيح بالريدز ؟؟.