رياضة | لايبزيج يخطف نجم برازيلي من برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لايبزيج يخطف نجم برازيلي من برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية ،أن نادي آر بي لايبزيج الألماني، قد نج في التفوق على نظيره برشلونة، في سبقا التعاقد مع نجم برايزيلي واعد.

ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإنه سيوقع اللاعب البرازيلي "لونا كانديو" مع لايبزيج الألماني ولن ينضم للنادي الكتالوني.

وكان الظهير الأيسر لـ نادي بالميراس هدفاً للبارسا، ولكن الآن أصبح هناك اتفاق بين نادي بالميراس والنادي الالماني وسيكلف اللاعب 10 مليون يورو.