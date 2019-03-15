رياضة | جوارديولا يتحدث عن مواجهة توتنهام وخرق قواعد اللعب المالي النظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يتحدث عن مواجهة توتنهام وخرق قواعد اللعب المالي النظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أن مباراة فريقه ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا ستكون رائعة.

وقال "جوارديولا في تصريحات صحفية: " نعرف توتنهام جيدًا التقينا في الكثير من المناسبات، وكل فريق له نقاط قوة وضعف، يجب على الطرف الآخر استغلالها".

وأضاف: "أكن لهم كل التقدير والاحترام، أعلم جيدًا إمكانيات هذا الفريق، ستكون مباراة رائعة بين ناديين كبيرين، وستحظي بإثارة خاصة".

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وواصل: " جون ستونز غير جاهز لمواجهة سوانزي غدًا، لا يزال في مرحلة التعافي، وكذلك كيفين دي بروين وكومباني".

وعن تحقيقات الاتحاد الأوروبي بشأن خرق قواعد اللعب المالي النظيف قال جوراديولا: "لست حتى الرجل المناسب للحديث بهذا الشأن، الأمر يخص إدارة النادي، المسئولين لا يتواصلون معي ويشرحون لي الوضع!، أنا قلق فقط بشأن عملي".