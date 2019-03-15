رياضة | نجم برشلونة السابق: لن أشجع البارسا لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة السابق: لن أشجع البارسا لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق النجم الدولي الإسبانين جيرارد ديلوفيو، لاعب فريق برشلونة الإسباني السابق وفريق واتفورد الإنجليزي الحالي، على تشجيعه للبارسا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ديلوفيو في تصريحات صحفية: "تشجع برشلونة في دوري الابطال ؟ لا ليس برشلونة هذا كان في الماضي، انا الآن في واتفورد، أحب مشاهدة كُرة القدم ولا اشجع اي نادِ غير فريقي، أتمنى الأفضل لـ بيب جوارديولا".

الجدير بالذكر ان قرعة الدور ربع النهائي، أقيمت ظهر اليوم الجمعة، وأسفرت عن وقوع فريق برشلونة مع نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي.