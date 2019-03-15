رياضة | التعادل يحسم لقاء الشباب والاتفاق.. والرائد يهزم الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل يحسم لقاء الشباب والاتفاق.. والرائد يهزم الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مباراة الشباب مع الفيصلي وذلك في المباراة التي جمعت الطرفين في إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم نادي الشباب بهدف أول عن طريق بوبكر تراولي بالدقيقة 23 ومن ثم تعادل لنادي الاتفاق إبراهيم محنشي في الوقت المحتسب بدل الضائع (45+5).

وغاب الظهير الأيسر المصري حسين السيد عن لقاء فريقه الاتفاق أمام الشباب بسبب عقوبة الإيقاف لمدة 4 مباريات لاعتراضه على حكم مباراة النصر بالجولة الماضية.

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وبهذه النتيجة؛ رفع الاتفاق رصيده للنقطة 29 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين بينما يرفع الشباب رصيده إلى النقطة 44 في المركز الثالث.

وفي مباراة أخرى؛ سقط نادي الباطن أمام الرائد بهدف نظيف عصر اليوم الجمعة وذلك في الجولة الرابعة والعشرين من دوري المحترفين السعودي.

ويحتل الباطن المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة في جدول ترتيب الدوري السعودي بينما الرائد بالمركز العاشر برصيد 28 نقطة.