رياضة | والده يكشف عن حديث دار بين أجويرو وميسي عن جوارديولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والده يكشف عن حديث دار بين أجويرو وميسي عن جوارديولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
علق الارجنتيني ديل كاستيلو، والد سيرجيو أجويرو، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على الصداقة التي تجمع ابنه بنجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.
وقال والد أجويرو في تصريحات صحفية: "سيرجيو أجويرو وميسي تحدثوا أكثر من مرة عن المدرب الكبير بيب جوارديولا".
وأضاف قائلاً: "ميسي يقول ان جوارديولا مُدرب مميز للغاية وهذا ما أكده اجويرو ايضاً، انه مدرب جيد ومهوس للغاية بـ طريقة عمله".