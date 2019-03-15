رياضة | والده يكشف عن حديث دار بين أجويرو وميسي عن جوارديولا

وقال والد أجويرو في تصريحات صحفية: "سيرجيو أجويرو وميسي تحدثوا أكثر من مرة عن المدرب الكبير بيب جوارديولا".

وأضاف قائلاً: "ميسي يقول ان جوارديولا مُدرب مميز للغاية وهذا ما أكده اجويرو ايضاً، انه مدرب جيد ومهوس للغاية بـ طريقة عمله".