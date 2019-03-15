رياضة | الإسماعيلي يظهر بزيه الأساسي أمام الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يظهر بزيه الأساسي أمام الإفريقي في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيظهر الإسماعيلى بقميصه الأساسى باللون الأصفر والشورت الأزرق ، فيما سيظهر فريق الافريقى بقميصه الأبيض والشورت الأبيض ، خلال المباراة التى ستجمع الفريقين غدا السبت فى الجولة الختامية من مرحلة المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

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جاء ذلك ، خلال الاجتماع الفنى الذى تم عقده منذ قليل بحضور المنسق العام وطارق أبو الليل المدير الإدارى للإسماعيلى وعدد من مسئولى الفريق التونسى.

شهد الاجتماع الاتفاق على عدة أمور المقرر الالتزام بها خلال المباراة المقرر اقامتها باستاد رادس وسط حضور الجماهير.