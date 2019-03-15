رياضة | نجم تورينو: هذه صفات ميسي منذ أن كان صغيرًا

وقال لاعب توينو في تصريحات صحفية: "كان دائماً صبياً هادئاً، خجول ولا يتحدث كثيراً، ويبدو لي الان ايضاً كذلك، ويمكنك ان تراه لاعب مميز يتمتع بـ اشياء لا يملكها الاخرون".

وأضاف: "ايضاً لعبت مع انيستا عندما وصلت إلى برشلونة B ولعبت مع بيدرو وبوسكيتس لاعبين صنعوا مهن لا تصدق الآن".

واختتم: "ريفالدو كان أول لاعب اعجبت به عندما كان بـ برشلونة، كنت عندما صغيراً حاولت تقليده، كانت لديه تسديدات صاروخية بالقدم اليسرى لا تُخطيء الهدف".