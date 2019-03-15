رياضة | نجم تورينو: هذه صفات ميسي منذ أن كان صغيرًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم تورينو: هذه صفات ميسي منذ أن كان صغيرًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد ياجو فالكي لاعب فريق تورينو الإيطالي، أنه كان برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة الإسباني الحالي، وذهبا إلى مدرسة اللاماسيا معاً لمدة 3 او 4 سنوات.
وقال لاعب توينو في تصريحات صحفية: "كان دائماً صبياً هادئاً، خجول ولا يتحدث كثيراً، ويبدو لي الان ايضاً كذلك، ويمكنك ان تراه لاعب مميز يتمتع بـ اشياء لا يملكها الاخرون".
وأضاف: "ايضاً لعبت مع انيستا عندما وصلت إلى برشلونة B ولعبت مع بيدرو وبوسكيتس لاعبين صنعوا مهن لا تصدق الآن".
واختتم: "ريفالدو كان أول لاعب اعجبت به عندما كان بـ برشلونة، كنت عندما صغيراً حاولت تقليده، كانت لديه تسديدات صاروخية بالقدم اليسرى لا تُخطيء الهدف".