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رياضة | سيميدو: ريال مدريد خسر الكثير برحيل هذا اللاعب

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيميدو: خسر الكثير برحيل هذا اللاعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد نيلسون سيميدو، نجم دفاع فريق الإسباني، أنه مع سيكون فريق ريال مدريد فريق أكثر تنافسي.

وقال سيميدو في تصريحات صحفية: "غياب كريستيانو اصبح واضح كثيراً على نادي ريال مدريد، لا استطيع ان اقول ان رحيل كريستيانو كان سيئاً بالنسبة لنا ولكن كان سيصبح الدوري أكثر صعوبة واكثر تنافس".

واختتم: "برشلونة بدون ؟ انه لاعب يحتاج للكثير من الاهتمام، بدون ليو سنلعب بشكل جيد ولكن لن يكون برشلونة نفسه".

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