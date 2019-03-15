اونلاين | Real madrid بث مباشر.. مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو يلا شوت بدون تقطيع yalla shoot HD كورة اون لاين (Zidan)

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أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الجمعة أن لاعبيه إيسكو ألاركون والبرازيلي مارسيلو في حالة جيدة تسمح لهما بخوض مواجهة سلتا فيغو المقررة الأحد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأظهر "زيزو" أن إيسكو ومارسيلو يدخلان في حساباته، وذلك عقب المشكلات التي واجهها اللاعبان تحت إمرة المدرب السابق، الأرجنتيني سانتياغو سولاري، الذي أقيل بسبب النتائج السيئة.

وقال في مؤتمر صحافي اليوم إن "اللاعبين الذين لعبوا بقدر أقل يتدربون أيضاً.. من المؤكد أن المباراة تختلف عن المران لكن هنا كل اللاعبين جيدين والأهم هو أنهم جميعاً مستعدين.. سأعتمد على الجميع وإيسكو واحداً منهم".

وأضاف المدرب الفرنسي: "سوف أعتمد على إيسكو وعلى الباقين لأقصى درجة.. سنرى بشأن قائمة مباراة غد.. لكن الأهم هو أنني رأيت جميع اللاعبين مستعدين".

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وتابع زيدان قائلاً: "نحن هنا للعمل وللتفكير في كرة القدم وإيسكو أيضاً، إنه يريد أن يلعب.. إنني أراه في مستوى يسمح له باللعب غداً".

وفيما يتعلق بوضع مارسيلو الذي سقط هو الآخر من حسابات سولاري خلال الفترة الماضية، قال زيدان: "أراه في حالة جيدة، لم أراه منذ وقت طويل لكن بالنظر لما شاهدته خلال الأيام الثلاثة الماضية أعتقد أنه بحالة جيدة".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لم يلعب كثيراً خلال الفترة الماضية، لكنه لاعب محترف وتدرب بشكل جيد بالتأكيد.. مارسيلو متحمس.. إنه في حالة جيدة تسمح له باللعب غداً".