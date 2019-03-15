اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني Kora Live رابط مباراة ريال مدريد اليوم cool goal

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سيغيب عن ريال مدريد في المباراة ضد سيلتا فيجو الرباعي دانيل كاربخال، ماركوس يورينتي، لوكاس فاسكيز، فينيسيوس جونيور بداعي الإصابة، وسيفتقد الميرينجي متوسط ميدانه كاسيميرو لتراكم البطاقات.

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مشاهدة مباراة ريال مدريد البث المباشر

معلومات البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسلتا فيغو

مشاهدة مباراة ريال مدريد تضع زيدان في موقف لا يفوّت لإثبات قدرته على اقتناص الفوز بعد أيام فقط من تعيينه مدرباً لبطل أوروبا.

وفرضت مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو التي ستقام في سانتياغو برنابيو نفسها كأهم مباريات البث المباشر التي ستغطيها قنوات beIN SPORTS نظراً لضرورة فوز الملكي للحفاظ على أمله الطفيف للصراع على لقب الدوري الإسباني.

وسيؤدي فوز سلتا فيغو لقتل آمال ريال مدريد بشكل نهائي ولو نظرياً بسبب ابتعاد برشلونة عنه بفارق 12 نقطة قبل انطلاق المرحلة.

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مباراة ريال مدريد – مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS مع متابعة آخر استعدادات الفريقين خاصة وأنّ سلتا فيغو يريد

الهروب من شبح الهبوط هذا الموسم.

مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 3 باللغة العربية يوم السبت في الساعة السادسة والربع ليلاً بتوقيت مكة المكرمة.

البث المباشر لمباراة ريال مدريد وسلتا فيغو عبر الإنترنت

وستبث مباراة ريال مدريد تلفزيونياً وعلى الإنترنت أيضاً إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة.

ولتبقوا على مقربة من مباراة سلتا فيغو وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي، بالإضافة إلى أجهزة التلفاز الذكية.