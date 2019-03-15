اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو 16-3-2019 بث مباشر (شاهدوها الآن) مباراة ريال مدريد يلا شوت KORA STAR (زيدان)

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ينتظر عشاق ريال مدريد الإسبانى، مواجهة المرينجي مع سيلتا فيجو، غدا السبت، على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن الجولة الثامنة والعشرون لمنافسات الدورى لإسبانى لكرة القدم، فهي المباراة الأولي للفريق الملكي بعد عودة زيدان.
موعد مباراة الريال ضد سلتا فيجو
تنطلق مباراة الريال ضد سلتا فيجو غدا السبت، فى تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة، والسادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع عبر قناة beIN SPORTS HD 3.