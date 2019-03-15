اونلاين | بث مباشر| يلا شوت مباراة الأهلي وشبيبة الساورة كورة لايف Yalla shoot كورة ستار مشاهدة الاهلي Al Ahly today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| يلا شوت مباراة الأهلي وشبيبة الساورة كورة لايف Yalla shoot كورة ستار مشاهدة الاهلي Al Ahly today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نوفر لكم بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي شبيبة الساورة الجزائري في لقاء حاسم في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا مساء السبت على ملعب برج العرب. وتنطلق مباراة الأهلي وشبيبة الساورة في تمام الساعة 6.00 وتنقله قناة بي ان سبورتس 1 ويعلق على اللقاء الثنائي المعلق المصري علي محمد علي والجزائري حفيظ دراجي كما ينقل التليفزيون المصري اللقاء على البث الأرضي "القناة الثانية والنيل للرياضة"

سيكون فريق شبيبة الساورة الفريق الجزائري السادس الذي يواجهه في تاريخ مشاركاته بالبطولات الإفريقية بعدما سبق وواجه أندية(مولودية الجزائر وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد ووفاق سطيف واتحاد العاصمة).

وتقابل الأهلي مع الأندية الجزائرية في 19 مباراة سابقة بالبطولات الإفريقية، فاز المارد الأحمر في 9 مباريات، وخسر 6 مباريات، وحسم التعادل نتيجة 4 مباريات، وسجل لاعبوه 22 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية الجزائر:-

- مولودية الجزائر:

أول مواجهة للأهلي أمام أندية الجزائر كانت ضد فريق مولودية الجزائر في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 1976، وخسر الأحمر في الجزائر بثلاثية نظيفة وفاز في القاهرة بهدف دون رد وودع البطولة.

تكرر اللقاء بين الفريقين مجددًا في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1984 وفاز بطل الجزائر في الذهاب بهدف دون رد، وفاز المارد الأحمر في لقاء الإياب بنتيجة 3-1.

تقابل الفريقين للمرة الثالثة وذلك في دور المجموعات عام 2011، وفاز الأهلي 1- 0 في القاهرة، وتعادل الفريقين سلبيًا في لقاء الإياب بالجزائر.

- وفاق سطيف:

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تقابل الأهلي مع فريق وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1988، وتبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-0، قبل أن يحسم بطل الجزائر تأهله بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

التقي الفريقين مرة أخري في السوبر الإفريقي عام 2015، وانتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، قبل أن يحسم بطل الجزائر اللقب لصالحه بركلات الترجيح.

واجه الأهلي نظيره وفاق سطيف للمرة الثالثة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2018، وفاز الأحمر 2-0 في القاهرة، وخسر 2-1 في الجزائر.

- شباب بلوزداد:

التقي الأهلي مع فريق شباب بلوزداد الجزائري في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2001، وفاز الأهلي ذهابًا وإيابًا بنتيجة واحدة (1-0).

- إتحاد العاصمة:

واجه الاهلي فريق اتحاد العاصمة في الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2005، وفاز الأهلي 1-0 ذهابًا، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة لقاء الإياب.

- شبيبة القبائل:

التقي الأهلي مع فريق شبيبة القبائل في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا 2006، وفاز الأهلي 2-0 ذهابًا، وحسم التعادل الإيجابي 2-2 نتيجة لقاء الإياب بالجزائر.

تجدد اللقاء بين الفريقين مرة أخري في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2010، وخسر الأهلي في الجزائر 1-0، وتعادل الفريقين في القاهرة 1-1.