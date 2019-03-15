انت الان تتابع مدرب شبيبة الساورة: نعلم صعوبة مواجهة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ١٥ مارس ٢٠١٩ - ٠٧:٣٣ م
الأهلي وشبيبة الساورة
أكد كريم الزاوي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي شبيبة الساورة الجزائري، صعوبة مواجهة الأهلي المقرر لها في السادسة مساء غد السبت باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف الزاوي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مساء اليوم الجمعة: "ندرك جيدا صعوبة مواجهة الغد أمام نادي القرن الإفريقي، ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقودنا إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي". كان الأهلي دخل معسكرا مغلقا، أمس الخميس، فى برج العرب بالإسكندرية؛ استعدادا لمواجهة شبيبة الساورة.
وأشار المدير الفني لشبيبة الساورة إلى أن الأهلي فريق قوي، ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين نعرفهم جيدًا، ومن جانبنا نبقى جاهزين لتلك المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل. وأشار إلى أنه سعيد بحفاوة الاستقبال من جانب النادي الأهلي، مؤكدا أن بعثة شبيبة الساورة سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني مصر. وأتم الزاوي: "شبيبة
وأشار المدير الفني لشبيبة الساورة إلى أن الأهلي فريق قوي، ويضم بين صفوفه لاعبين مميزين نعرفهم جيدًا، ومن جانبنا نبقى جاهزين لتلك المواجهة الحاسمة في مشوار التأهل.
وأشار إلى أنه سعيد بحفاوة الاستقبال من جانب النادي الأهلي، مؤكدا أن بعثة شبيبة الساورة سعيدة بالتواجد في بلدها الثاني مصر.
وأتم الزاوي: "شبيبة الساورة يمتلك فرصتين للتأهل، وهما الفوز أو التعادل في حين يرغب الأهلي في الفوز فقط من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، وهو ما يزيد من حجم الضغوط على الفريقين".
ويحتل المارد الأحمر وصافة جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، متساويا مع فيتا كلوب الكونغولي في عدد النقاط، الذي يحتل المركز الثالث، بينما يحل شبيبة الساورة في الصدارة برصيد 8 نقاط، بينما يتذيل سيمبا التنزاني الترتيب برصيد 6 نقاط.
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